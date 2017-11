Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 13,00 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die geplante US-Steuerreform sei ein wesentliches neues Risiko für die Windenergiebranche und könnte den Ausblick der Sektorunternehmen belasten, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer Branchenstudie vom Montag. Er berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell nun die größeren kurzfristigen Unsicherheiten. Siemens Gamesa habe seinen Marktanteil in den USA zuletzt erhöht./la/tih Datum der Analyse: 06.11.2017

