In der letzten Handelswoche hatten Anleger noch die Hoffnung auf einen Zusammenschluss US-Konkurrenten Sprint mit der US-Tochter der Deutschen Telekom-Aktie, erlitten nach dem endgültigen Aus im heutigen Handel aber einen herben Rückschlag. Das Wertpapier fiel darauf hin auf den letzten Platz im DAX-Index zurück. Die lange Zeit anvisierte Fusion der Deutschen Telekom Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint ist offenbar nun endgültig vom Tisch. Das endgültige Aus brachte das Wertpapier der Deutschen Telekom am Montag gehörig unter Druck und verwies das Papier zugleich an die letzte Stelle im DAX-Index. Damit schwindet auch merklich die Chance auf eine baldige Trendwende in der Aktie des Mutterkonzerns Deutsche Telekom, weil mit dem heutigen Rückfall unter die Vorwochentiefs von 15,16 Euro die potenzielle Trendwendeformation in Form einer inversen SKS-Formation jetzt Makulatur sein dürfte und nun kaum Chancen auf eine nachhaltige Erholung der Aktie zugerechnet werden können.

Short-Chance:

Nach dem Rückfall der Deutschen Telekom-Aktie im frühen Handel bestehen nun kaum noch Chancen auf eine weitere Erholungsbewegung, vielmehr muss mit einem Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs von 14,81 Euro gerechnet werden. Weitere Abgaben dürften sich demnach in den kommenden Handelstagen einstellen und können über entsprechende Short-Positionen nachgehandelt werden. Außerdem steht die Telekom-Aktie gerade auf der Schwelle zu einem Trendbruch und dürfte womöglich mittelfristig ihren Abwärtstrend auf 13,38 Euro weiter fortzusetzen. Für eine merkliche Entspannung des Chartbildes würde hingegen nur ein nachhaltiger Kurssprung über das Niveau von mindestens 16,00 Euro sorgen können, aber selbst in diesem Fall bliebe das kurzfristige Aufwärtspotenzial auf das Niveau von zunächst 16,63 Euro beschränkt. Erst darüber sollte sich das Papier der Deutschen Telekom weiter in Richtung 17,62 Euro entfalten können.

Einstieg per Market-Sell-Order: 15,06 Euro

Kursziel: 14,81 / 14,00 / 13,38 Euro

Stopp: > 16,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,94 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Telekom AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 15,06 Euro; 11:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

