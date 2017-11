Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für FMC nach Zahlen und einer Investorenveranstaltung von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Dialysespezialisten sei wie erwartet von den Hurrikanen in den USA beeinträchtigt worden, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer Studie vom Montag. Unter anderem deshalb senkte er zwar leicht seine Schätzungen, erhöhte das Kursziel aber wegen des weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraums. Zudem zeigten die Resultate, dass die Investitionen in das Dialysegeschäft begännen, sich auszuzahlen./gl/tih Datum der Analyse: 06.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0042 2017-11-06/12:19

ISIN: DE0005785802