Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Analyst Manuel Losa verwies in einer Branchenstudie vom Montag auf den Vorschlag des Weißen Hauses, die Subventionen für solche Windparks zu kürzen, die nach Anfang November diesen Jahres erreichtet werden. Losa wertete die Nachricht als kurzfristig negativ für diejenigen Hersteller, die stark in den Vereinigten Staaten engagiert seien. Nordex zähle zu den Unternehmen, die am stärksten betroffen seien./la/tih Datum der Analyse: 06.11.2017

