Liebe Leser,

die Unternehmen Exxon Mobil, Royal Dutch Shell sowie Total haben per Q3 2017 allesamt solide Ergebnisse veröffentlicht. Größtenteils lag das an einem höheren Durchschnittpreis für Öl sowie einer größeren Preisdifferenz zwischen den Preisen für Rohöl und Raffinerieprodukte. Saisonal betrachtet (seit 1982) fiel die durchschnittliche Rendite des Preises für die nordamerikanische Rohölsorte WTI im September mit durchschnittlich 1,69 % positiv aus. In 2017 gewann der Ölpreis 9,39 ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...