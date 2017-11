Am 15. März wurde DeLClima in MELCO Hydronics & IT Cooling S.p.A. umbenannt. In Deutschland sind beide Gesellschaften bereits Ende 2016 in das gemeinsame Firmengebäude nach Ratingen gezogen. "Wir haben in dieser Zeit unsere gegenseitigen Stärken kennengelernt und bieten jetzt ein noch größeres Spektrum an Komplettlösungen in der Heiz-, Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik", so Holger Thiesen, General Manager Living Environment Systems bei Mitsubishi Electric. Um für das neue Gesamtprogramm entsprechende Beratung im Markt bieten zu können, baut das Ratinger Unternehmen derzeit die gemeinsame Vertriebsstruktur weiter aus. "Wir sind nun in der Lage, dem Kunden für jede Aufgabenstellung die passende Lösung zu bieten - sei es als System oder als Systemkombination", erläutert Thiesen dazu. "Der bekannte Ansprechpartner wird seinen Kunden nun über ein deutlich vergrößertes Lösungsspektrum beraten. Je nachdem, wie tief die Planung in die eine oder andere Technologie geht, kann er dann auf Kollegen mit hohem Spezialisierungsgrad zurückgreifen. So können wir unsere Kernkompetenz in der Beratung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...