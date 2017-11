Liebe Leser,

das Kölner Telekommunikationsunternehmen QSC hat am Montagvormittag die Zahlen per drittes Quartal veröffentlicht. Diese sind etwas gemischt ausgefallen, doch die angehobene Jahresprognose für den Free Cash-Flow stimmt Anleger womöglich positiv. Zudem hat das Segment Cloud erstmals einen positiven Quartalsertrag verzeichnet. Der Umsatz in dem von Anlegern derzeit stark beobachteten Segment stieg auf 8 Mio. Euro und war damit der höchste je erzielte Quartalsumsatz der Sparte. ... (David Iusow-Klassen)

