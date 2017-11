Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1600 auf 1450 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Pharmakonzern gesenkt, um der Entwicklung der Vertriebs- und Forschungskosten sowie der Steuerquote Rechnung zu tragen, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer Studie vom Montag. Für eine positivere Einschätzung der Aktie bräuchte er konkrete Zusicherungen, dass die Dividende nicht in Gefahr sei. Außerdem seien Fortschritte in der Produktpipeline sowie beim Konzernumbau nötig./gl/tih Datum der Analyse: 06.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0094 2017-11-06/15:35

ISIN: GB0009252882