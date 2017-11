Die Deutsche Bank hat Allianz auf "Buy" belassen. Der seit Monaten in der Branche viel diskutierte Verkauf deutscher Lebensversicherungs-Aktivitäten erscheine intuitiv sinnvoll, da er einen Kapitalüberhang reduzieren und die Abhängigkeit vom Zinsumfeld verringern würde, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer Studie vom Montag. Munich Re und Generali wären die größten Profiteure entsprechender Veräußerungen. Mögliche Käufer wären Finanzinvestoren. Die Allianz sei derweil der mit Abstand größte und bestpositionierte Akteur in diesem Bereich und würde auch durch solche Schritte von Konkurrenten nicht in dieser Stellung bedroht./gl/tih Datum der Analyse: 06.11.2017

ISIN: DE0008404005