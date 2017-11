IKB Funding Trust I: Ad-hoc-Aktualisierung: IKB Funding Trust I verlängert das Ersuchen um Zustimmung zur beabsichtigten Verschmelzung bis 4. Dezember 2017 um 17:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit

Noncumulative Trust Preferred Securities / ISIN: DE0008592759

Wilmington, Delaware, USA am 6. November 2017 - Wie mit der Ad hoc Mitteilung vom 4. Oktober 2017 bekanntgegeben, beabsichtigt IKB Funding Trust I ("Trust"), alle Vermögensgegenstände sowie alle Verbindlichkeiten und Verpflichtungen des IKB Funding Trust Merger I ("Merger Trust") im Zuge einer Verschmelzung des Merger Trusts mit und in den Trust zu übernehmen. Um dem Trust den Abschluss der Verschmelzung zu ermöglichen, hat der Trust die Inhaber der Noncumulative Trust Preferred Securities (mit einem Liquidationsvorzug von insgesamt EUR 250.000.000), in der Folge reduziert auf einen Liquidationsvorzug von insgesamt EUR 75.068.000 (die "Wertpapiere"; die Inhaber der Wertpapiere die "Inhaber"), um ihre Zustimmung zur Änderung des Trust Agreements gebeten.

Die erforderlichen Zustimmungen von mehr als 50% des Liquidationsvorzugsbetrags wurden bis zum 6. November 2017 nicht erreicht. Entsprechend der Bedingungen des Merger Proposal Memorandums hat der Trust von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Ersuchen um Zustimmung, welches ursprünglich am 6. November 2017 um 17:00 Mitteleuropäische Zeit abgelaufen wäre, um vier Wochen zu verlängern. Das Ersuchen um Zustimmung läuft nunmehr bis zum 4. Dezember 2017 um 17:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (dieses Datum und Uhrzeit, auch wenn verlängert oder früher beendet, das "neue Ablaufdatum"). Die für den Fall der Erreichung der erforderlichen Mehrheit geplanten Maßnahmen verschieben sich entsprechend. Alle übrigen Bedingungen des Ersuchens um Zustimmung bleiben unverändert.

Sprache: Deutsch Unternehmen: IKB Funding Trust I 1100 North Market Street 19890 Wilmington, DE Vereinigte Staaten von Amerika ISIN: DE0008592759 WKN: 859275

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, Stuttgart; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

ISIN DE0008592759

