Ambarii Corp präsentiert Proben mit HempOmega -Aufguss von Naturally Splendid USA

VANCOUVER, British Columbia, 6. November 2017 -- Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V:NSP) (OTCQB:NSPDF) (Frankfurt:50N) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Kürze die endgültige Zulassung der japanischen Behörden für den Vertrieb von Kapseln auf Basis einer CBD-Rezeptur in Japan erwartet.

Dave Eto, CEO von Naturally Splendid, erklärt: NSE hat wichtige Vorarbeiten im Hinblick auf das Genehmigungsverfahren zur Einführung unserer ersten CBD-Aufgussprodukte im japanischen Markt im Zuge einer von First Step Japan (FSJ) betreuten Online-Handelsinitiative geleistet. FSJ ist ein Marketing- und Vertriebsunternehmen mit Sitz in Tokio, das über profunde Kenntnisse der japanischen Verbrauchermärkte verfügt. In Erwartung der endgültigen Zulassung durch die japanischen Behörden wurde bereits ein Erstauftrag für den japanischen Markt erteilt. Die Webseite, die NSE extra für den japanischen Markt gestaltet hat, wird unmittelbar nach Erteilung der endgültigen Zulassung online gestellt.

Darüber hinaus wurde Naturally Splendid von Ambarii Corp über die aktuelle Verkaufs- und Vertriebssituation zu den von Ambarii entwickelten CBD-Schmelztabletten für die orale Anwendung (CBD-Tabletten von Ambarii) informiert. Die Tabletten, die alle Eigenschaften der Hanfpflanze in sich vereinen, sollen in Japan und Südkorea unter der CBD-Marke NATERA vertrieben werden. Erste Proben, in denen Naturally Splendids HempOmega-Technologie mit Ambariis rasch wirksamem, hoch absorbierenden Verabreichungsmechanismus kombiniert wird, sollen evaluiert und getestet werden.

Die CBD-Tabletten von Ambarii lösen sich rasch auf und liefern das gesamte Spektrum des Hanföls in exakter Dosierung, kombiniert mit den stark antioxidativen Eigenschaften von Pterostilben. Die Tabletten sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich und zuckerfrei. Die CBD-Tabletten von Ambarii sind die ersten und einzigen kommerziell vertriebenen Tabletten dieser Art auf dem Markt. Durch die Einbindung der HempOmega-Technologie in dieses an sich schon einzigartige Produkt unterscheidet sich dieses von anderen Produkten dieser Kategorie.

Ambarii, ein Joint Venture zwischen NeutriSci und Lexaria Bioscience Corp, wurde mit dem Ziel gegründet, die von Neutrisci und Lexaria selbst konzipierten und patentierten Technologien weiterzuentwickeln und einzusetzen. Lexaria - ein Unternehmen, das innovative Methoden der Medikamentenverabreichung entwickelt - hat vor kurzem bekannt gegeben, dass es vom US-Patentamt (United States Patent and Trademark Office/USPTO) eine neue Patentbewilligung für den Einsatz seiner Technologie als Verabreichungsplattform für sämtliche Cannabinoide einschließlich THC, fettlösliche Vitamine, nichtsteroidale antiinflammatorisch wirksame Arzneimittel (NSAIDs) und Nikotin erhalten hat. Die Technologie, für die Lexaria vor kurzem eine Patentbewilligung vom US-Patentamt erhalten hat, ermöglicht eine bessere und raschere Aufnahme. Damit bietet sie japanischen Konsumenten, die nach hochwertigen Produkten suchen, ein Alleinstellungsmerkmal.

Craig Goodwin, President von Naturally Splendid, meint dazu: Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass die Produkte, die wir entwickelt haben, im japanischen Markt sehr gut ankommen werden. Wir haben keine Mühen gescheut, um für unsere ersten CBD-Kapseln eine Zulassung am japanischen Markt zu erhalten. Nun freuen wir uns darauf, unser Online-Angebot um die CBD-Tabletten von Ambarii zu erweitern. Naturally Splendid wird sein Hauptaugenmerk auch weiterhin auf Cannabidiol (CBD) aus Hanf, das nicht psychoaktive Cannabinoid, legen und zusätzliche Möglichkeiten zur Einbindung unseres HempOmega-Wirkstoffs in die Rezepturen von Ambarri prüfen.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd. Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern. Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

- POS-BPC-Anlage: Die 12.000 Quadratfuß große Anlage (in Gemeinschaftsbetrieb von NSE (51 %) und POS Holdings (49 %)) ermöglicht individuelle Verarbeitungslösungen für funktionelle Lebensmittel und natürliche Gesundheitsprodukte im kommerziellen Maßstab.

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden. - Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden. - Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten. - PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege. - NATERACBD - Cannabinoid-haltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden. - NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie über E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors: Dave Eto CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2 Büro: (604) 465-0548 Fax: (604) 465-1128 E-Mail: info@naturallysplendid.com Webseite: www.naturallysplendid.com Zukunftsgerichtete Aussagen Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, die Übernahme von Prosnack bzw. die geplanten Privatplatzierungen zur Gänze oder zum Teil abzuschließen; ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41341 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41341&tr=1

