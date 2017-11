AE New Media Innovations SE: Veränderung in den Organen, Kapitalmaßnahme, Neuausrichtung im Bereich Blockchain-Technologie

Berlin, 06.11.2017: AE New Media Innovations SE (ISIN DE000A12ULL2): Veränderung in den Organen, Kapitalmaßnahme, Neuausrichtung im Bereich Blockchain-Technologie

Die AE New Media Innovations SE gibt bekannt, dass eine Neuausrichtung der Gesellschaft im Bereich der Blockchain-Technologie geplant ist. Die Gesellschaft wird zukünftig Beteiligungen an ausgewählten aussichtsreichen Blockchain-Projekten im Bereich Medical Health Care eingehen.

Nachdem der Verwaltungsrat der Gesellschaft und der geschäftsführende Direktor ihren Rücktritt mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 03.11.2017 erklärt haben, wurden auf der Hauptversammlung folgende drei Mitglieder mit sofortiger Wirkung in den Verwaltungsrat bestellt: Herr Wade Menpes-Smith (Vorsitzender), Herr Bimal Shah (stellvertretender Vorsitzender), Herr Alexander Brunton Badenoch.

Die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates bestellte Herrn Wade Menpes-Smith für die Dauer von 5 Jahren zum alleinigen geschäftsführenden Direktor.

Die Hauptversammlung hat ferner eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes beschlossen. Demnach soll das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung bis 15. Dezember 2017 von EUR 300.000,00 um bis zu EUR 1.150.000,00 auf bis EUR 1.450.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.150.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabepreis von EUR 5,40 je Aktie gegen Bareinlagen erhöht werden.

Wade Menpes-Smith, CEO

Kontakt: AE New Media Innovations SE, Unter den Linden 10, 10117 Berlin, Tel. 030/700 140 449, Fax 030/700 140 150, Email: info@aenewmediainnovations.de, www.aenewmediainnovations.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AE New Media Innovations SE

Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449

E-Mail: info@aenewmediainnovations.de Internet: www.aenewmediainnovations.de

ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

ISIN DE000A12ULL2

