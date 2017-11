Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Regierungen auf der ganzen Welt setzen sich für die Entwicklung und den Gebrauch von elektrischen Fahrzeugen und Zusatzeinrichtungen ein. Mit zunehmender Lebensdauer von Batterien und steigender Popularität von Strom-Zapfsäulen für elektrische Autos sind elektrische Fahrzeuge nun zu einer der Haupttransportoptionen geworden. Im Vergleich zu Erdgas-Fahrzeugen ist die Benutzererfahrung von Elektro-/Hybrid-Fahrzeugen nicht weniger gut, wenn nicht sogar besser - insbesondere dank der Kostenvorteile, die die hybride Treibstoff-Elektro-Technologie mit sich bringt. Daher ziehen immer mehr Autohersteller mit, einschließlich einiger vertrauter Namen. Doch ein Elektrofahrzeug-Unternehmen, das die stärkste Markenpräsenz und den größten Marktanteil in China hat, ist BYD.



Die Huawei SAP HANA-Anwendungslösung unterstützt BYD dabei, ein führender Hersteller von Elektro-/Hybrid-Fahrzeugen in China, seine Ziele zu erreichen. Durch die Lösung hat BYD die gewünschte Geschwindigkeit und Agilität entsprechend der Nachfrage gewonnen, während gleichzeitig BYDs Anforderungen für die Nutzung von leistungsstarkem Computing erfüllt werden, um manuelle Eingriffe sowie Kosten zu verringern und das Reaktionsvermögen bezüglich der Lieferkette zu verbessern. Die Lösung hilft BYD inmitten starker Konkurrenz an der Spitze zu bleiben.



IT-Herausforderungen stehen dem Wachstum von BYD im Wege



Dank unermüdlicher Anstrengung und fortwährender Innovation treten chinesische Autohersteller in den letzten Jahren auf dem Weltmarkt in Erscheinung. Als führendes Elektrofahrzeug-Unternehmen besteht BYD auf den Aufbau einer unabhängigen Marke, die sich auf einheimische Produkte konzentriert und das Modell der unabhängigen Entwicklung verfolgt. Vorgesehen ist, der Aufbau einer "erstklassigen chinesischen Automobilmarke". Inzwischen ist das Unternehmen zur innovativsten und modernsten Automobilmarke geworden, das den Elektrofahrzeug-Weltmarkt mit einzigartiger technologischer Stärke anführt.



Zusätzlich sind die meisten von BYDs Kunden weltweit führende multinationale Konzerne, die die strengsten Herstellungsstandards der Branche implementieren. Sie möchten effektiv Informationen kontrollieren, wie z. B. die Echtzeit-Produktivitätsrate, Ertragsrate der Produktlinie und die Stabilität des Fertigungsprozesses. Dennoch kann das traditionelle Betriebsmodell kaum den Anforderungen verschiedener Kunden und verschiedener Produkte gerecht werden.



Digitale Transformation ermöglicht professionelle Dienstleistungen



BYD befindet sich zweifelsohne am Scheideweg der ICT-Transformation. Um aktiv auf Marktänderungen zu reagieren und langfristige Entwicklung zu unterstützen, hat sich BYD nun endgültig für die SAP ME-Lösung und die Huawei SAP HANA-Anwendungslösung entschieden. Bei Integration mit dem bestehenden Kernsystem, dem SAP Enterprise Resource Planning-System (ERP) und dem neu bereitgestellten SAP Extended Warehousing Managment-System (EWM) konstruiert die SAP HANA-Anwendungslösung eine standardisierte, optimierte und transparente umfassende Managementplattform für die Produktionsausführung, die sich durch eine stabile, zuverlässige, sichere und effiziente Leistung auszeichnet. Die Lösung gewährleistet während des gesamten Produktionsprozesses Verfolgbarkeit und Echtzeit-Kontrolle, verkürzt die Produktionszeit, verbessert die Produktivität und reduziert die Lieferkettenkosten, wodurch die Effizienz der Produktionslinie maximiert wird. Zusätzlich vernetzt die Lösung durch Integration und Koordination der Geschäftseinheiten alle Unternehmensgruppen von BYD, was die Geschäftsprozesse optimiert und die Betriebseffizienz verbessert. Betrieb und Management vom Unternehmen werden präzisiert, was eine konsolidierte Grundlage für BYDs nachhaltige und gesunde Entwicklung bietet.



Die Huawei SAP HANA-Anwendungslösung bietet zwei Systeme. Ein System wird mit dem 5885H V3 missionsentscheidenden Server sowie 2 TB Speicher bereitgestellt und findet in BYDs Entwicklung und Testumgebung Anwendung. Das andere System wird mit dem RH8100 V3 missionsentscheidenden Server sowie 4 TB Speicher bereitgestellt und in BYDs Produktionsumgebung eingesetzt. Die Huawei SAP HANA-Anwendungslösung bietet eine hervorragende Leistung und grundsolide Zuverlässigkeit und findet in zahlreichen Anwendungsszenarien Anwendung, wie z. B. Datenbänke, ERP, Business Intelligence-Analyse, Big Data und Virtualisierung. Sie richtet sich an Großunternehmen mit komplexen Service-Anforderungen. Das hervorragende allgemeine Design eines Huawei-Servers bietet ausreichend inneren Raum und eine bessere Wärmeabfuhrleistung, was den effizienten Betrieb zahlreicher Dienste sicherstellt.



Während der Projektimplementierung bieten Huawei und SAP ein maßgeschneidertes Gesamtkonzept und eine schrittweise Implementierung der Lösung entsprechend der Geschäftsanforderungen von BYD. Zunächst aktualisiert und optimiert die Lösung BYDs ursprüngliche Lieferketten-Plattform, wobei das ERP-System mit der Mehrsprachigkeitsfunktion aktualisiert und das verbesserte EHP6-Paket bereitgestellt wird, das die Lokalisierung unterstützt, und das Warehouse Management-System mit SAP EWM 7.02 aktualisiert wird. Zusätzlich findet mit der Implementierung von SAP ME 6.0 eine Integration von SAP MII (die Warehouse-Integration- und Intelligent Management-Software) mit BYDs ursprünglichem ERP- und EWM-System statt, wobei das ursprüngliche Warehouse Business-System, das automatische Produktlinien-Gerätesystem und das aktuelle Warehouse Management-System verbunden werden.



Den Weg für BYDs neues Geschäftswachstum ebnen



Sobald die Huawei SAP HANA-Anwendungslösung übernommen ist, wird die Reaktionszeit einiger von BYDs wichtigen Diensten drastisch von 1 bis 2 Minuten auf 10 Sekunden gekürzt, während die integrierte Produktions-Abfragezeit um das Zehnfache reduziert wird. Das Ziel der schnellen Reaktion wurde somit erreicht. Zusätzlich ermöglicht die Lösung nach Analyse der historischen Bestandsdaten, Materialverfolgungsdaten und Produktionsertragsrate den Echtzeit-Austausch von Produktionsdaten. Sie hat BYD die gewünschte Geschwindigkeit und Agilität entsprechend der Nachfrage verliehen, während gleichzeitig BYDs Anforderungen für die Nutzung von leistungsstarkem Computing erfüllt werden, um manuelle Eingriffe sowie Kosten zu verringern und das Reaktionsvermögen bezüglich der Lieferkette zu verbessern. Die Lösung hilft BYD inmitten starker Konkurrenz an der Spitze zu bleiben. Dank ihr wurden die folgenden Management-Ziele erreicht:



1. Optimierung der Produktionsprozesse für die nahtlose Integration von Workshops und Warehouses;



2. Automatisiertes Produktionslinien-Management für eine bessere allgemeine Produktionseffizienz der Produktionslinien;



3. Verfolgbare Produktionsdaten im gesamten Prozess, wodurch Sichtbarkeit und Transparenz des Produktionsprozesses ermöglicht werden;



4. Klare, intuitive Präsentation der Produktionsdaten-Analyse in Grafiken und Tabellen, was den Austausch von Produktionsdaten sowie ihre interne Verwaltung und Verfolgung ermöglicht.



Mit zunehmender Konkurrenz des chinesischen Automobilmarkts steht BYD mehr Bedrohungen der wachsenden Mitstreiter gegenüber. BYD wird seine Geschäftstransformation weiter vorantreiben, indem Digitalisierungsmaßnahmen genutzt werden, die Integration vom SAP ME-System und ERP vertieft wird, schlanke Produktion gefördert und sich auf die Kundenanforderungen von verschiedenen Branchen konzentriert wird, um so schnell auf Marktänderungen zu reagieren und die Synergie von Informationen und zukunftsgerichteten Geschäftserkenntnissen zu nutzen.



Bislang haben 197 Unternehmen der Fortune Global 500-Liste und 45 der führenden 100 Betriebe Huawei als ihren Partner für digitale Transformation gewählt. Um mehr darüber zu erfahren, wie Huawei Unternehmen bei der Umsetzung der digitalen Transformation hilft, besuchen Sie bitte



http://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html?utm_campai gn=lni17-minisiteen&utm_medium=hwdc&utm_source=ebghome-en&source=eebg hq175155l



