Liebe Leser,

wie immer am Montag an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im DAX sowie die Veränderungen auf Wochenbasis. Die Leerverkäufer bauten in der vergangenen Woche bei VW, Bayer und Lufthansa Positionen ab. Beim Bankensektor scheinen die Short-Seller hingegen Schwäche zu wittern. Es ist schon auffällig, dass sowohl bei Commerzbank als auch Deutsche Bank erhöht wurden. Und natürlich darf in dieser traurigen Reihe auch der Medienkonzern ProSiebenSat.1 ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...