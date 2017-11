Kepler Cheuvreux senkt Deutsche Telekom auf 'Hold'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Deutschen Telekom nach der gescheiterten Fusion von T-Mobile US mit Konkurrent Sprint von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 16 Euro gesenkt. Es bleibe zwar die Möglichkeit künftiger Fusionen und Übernahmen, doch erst einmal erscheine es angemessen, den Telekomkonzern und seine US-Mobilfunktochter als eigenständige Unternehmen zu bewerten, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer Studie vom Montag. Zudem könnte die nächste Bundesregierung den 32-prozentigen Staatsanteil an der Telekom verkaufen und ambitioniertere Ziele für den Ausbau des Breitbandnetzes fordern.

Merrill Lynch senkt Fresenius SE auf 'Neutral' - Ziel 75 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Fresenius SE nach Zahlen für das dritte Quartal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 83 auf 75 Euro gesenkt. Der Medizinkonzern brauche wohl etwas länger als ursprünglich angenommen, um die Probleme des übernommenen US-Generikaherstellers Akorn zu lösen, schrieb Analyst Jamie Clark in einer Studie vom Montag. Kurzfristig dürfte der Wert darunter leiden, wenngleich der Kauf langfristig Sinn mache. 2018 dürfte Fresenius die Gewinne nun kaum steigern. Zudem sei der Spielraum für wertsteigernde weitere Zukäufe vorerst gering.

Oddo BHF senkt Allianz SE auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 210 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Allianz SE vor Zahlen zum dritten Quartal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 192 auf 210 Euro angehoben. Naturkatastrophen dürften das Ergebnis des Versicherers belastet haben, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer Studie vom Montag. Pfänder rechnet mit einem Reingewinn von rund 1,8 Milliarden Euro. Die Abstufung begründete der Experte derweil mit der inzwischen recht hohen Bewertung der Aktien.

JPMorgan senkt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 41 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Gea Group nach Zahlen und aus Bewertungsgründen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, aber das Kursziel auf 41 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe im dritten Quartal erneut enttäuscht und sehe den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) im Gesamtjahr wegen der schwachen Entwicklung am unteren Ende der Zielspanne, schrieb Analyst Glen Liddy in einer Studie vom Montag. Er senkte daher seine Gewinnschätzungen für 2017. Zudem habe die Aktie sein Kursziel erreicht, so der Experte.

JPMorgan hebt MTU auf 'Overweight' und Ziel auf 166 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat MTU Aero Engines nach Zahlen für das dritte Quartal von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 140 auf 166 Euro angehoben. Er habe die Gewinnstärke des Triebwerkherstellers unterschätzt, schrieb Analyst David Perry in einer Studie vom Montag. Daher und wegen des verbesserten Risikoprofils habe er das Kursziel erhöht.

Mainfirst senkt Krones auf 'Neutral' - Ziel 120 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Krones nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 120 Euro gesenkt. Er schätze die langfristigen Perspektiven für den fundamentalen Wert der Aktie, schrieb Analyst Daniel Gleim in einer Studie vom Montag. Da die Vorteile mit Blick auf die Nettomarge im Zuge der für 2020 gesteckten Ziel eher zum Ende hin realisiert werden dürften, könnten die Schätzungen für den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen vorerst eher sinken als steigen.

Equinet senkt Süss Microtec auf 'Reduce' - Ziel erhöht

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Süss Microtec von "Accumulate" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 11 auf 14,30 Euro angehoben. Nach der im August erneut angepassten Jahresprognose des Anlagenbauers überarbeitete Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Montag seine Schätzungen für 2017 und die Folgejahre. Nach einer zuletzt starken Kursentwicklung sei die alte Empfehlung aber nicht mehr angebracht.

Commerzbank hebt SLM Solutions auf 'Hold' und Ziel auf 38 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat SLM Solutions vor Zahlen zum dritten Quartal von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 38 Euro angehoben. Großaufträge aus China basierten wohl nicht auf staatlichen Subventionen und erhöhten auf mittlere Sicht die Zuversicht bei den Aktien des 3D-Druck-Spezialisten, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Montag. Pehl rechnet auf der Fachmesse Formnext mit weiteren Aufträgen.

Oddo BHF senkt Dic Asset auf 'Neutral' - Ziel 10,40 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Dic Asset nach Zahlen zum dritten Quartal von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 10,40 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe ein starkes operatives Ergebnis (FFO I) erwirtschaftet, schrieb Analyst Manuel Martin in einer Studie vom Montag. Derweil sei noch nicht abschätzbar, welches Fusionspotenzial aus der bekanntgegebenen Beteiligung an dem Wettbewerber TLG entstehe.

Lampe hebt Puma auf 'Halten' und Ziel auf 385 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Puma SE von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 170 auf 385 Euro angehoben. Beim Markenbild des Sportartikelherstellers bestehe Aussicht auf eine positive Wende, schrieb Analyst Peter Steiner in einer Studie vom Montag. Die verbesserte Erlösdynamik aus den ersten neun Monaten dürfte in den kommenden Quartalen anhalten. Er habe daraufhin seine bisherige pessimistische Haltung zur Aktie aufgegeben.

