wie immer am Montag an dieser Stelle unser Blick auf den Gesamtstand der Nettoleerverkaufspositionen im MDAX sowie die Veränderungen auf Wochenbasis. In der vergangenen Woche kam es bei K+S und Salzgitter zu einem nennenswerten Positionsabbau. Bei Hugo Boss, Dürr und GEA Group schlugen die Hedgefonds erneut zu.

Weniger glücklich dürften derzeit die Manager bei der Metro, Südzucker und Deutsche Euroshop dreinschauen. Hier bauen die Hedgefonds fleißig weitere Positionen ... (Marco Schnepf)

