Stella-Jones Inc. (ISIN: CA85853F1053, TSE: SJ) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 11 kanadischen Cents aus. Der Konzern mit Firmensitz in Quebec schüttet auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Dividende von 0,44 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 47,52 CAD (Stand: 6. November 2017) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 0,93 Prozent. Die Auszahlung der Quartalsdividende ...

