The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0384125115 HILTI AG 17-24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0384125123 HILTI AG 17-27 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DK0NPK2 DEKA GM ANL DL 17/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB5HY9 LB.HESS.THR.CARRARA11S/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5HZ6 LB.HESS.-THR.IS.11D/2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA US010392FR41 ALABAMA PWR 17/47 BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XCB01 GM FINANCIAL 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XCC83 GM FINANCIAL 17/20 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US37045XCD66 GM FINANCIAL 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US744573AL05 PUBL.SVC.ENTERP. 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USU6375FAE70 NAVISTAR INTL 17/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1713568811 CONSTELLIUM 17/26 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1715303340 ARGENTINA 17/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1715303779 ARGENTINA 17/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1715328768 SWEDISH MATCH 17/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1715535123 ARGENTINA 17/47 BD01 BON EUR N

CA 1HV XFRA CA63243E1043 NATIONAL ACCCANNABIS EQ00 EQU EUR N

CA P6U XFRA CA7270531006 PLANET VENTURES EQ00 EQU EUR N

CA E0W XFRA US30057T1051 EVOQUA WATER TECHN.DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 9C1A XFRA US58549G1004 MELINTA THERAPEUT.DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA 1R31 XFRA US83587V1089 SORRENTO TECH DL-,001 EQ01 EQU EUR N