Zürich (awp) - Der Vermögensverwalter Partners Group investiert für seine Kunden in Laser Clinics Australia (LCA), einen Spezialisten für kosmetische Behandlungen. Man habe sich an einer Unitranche-Finanzierung beteiligt, welche die Akquisition von LCA durch die Investmentfirma KKR unterstützt, heisst es in einer Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...