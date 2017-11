(Tippfehler in Überschrift beseitigt.)

DREIEICH (dpa-AFX) - Rückschlag für das Übernahmeangebot für Biotest : Der chinesische Investor Creat Group will die Anmeldung für die Offerte in den USA neu einreichen. Der zuständige Ausschuss der US-Regierung zur Kontrolle von Auslandsinvestitionen (CFIUS) hat Kritik am bisherigen Antrag geäußert, teilte beiden Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor war darüber am Markt bereits spekuliert worden.

Beide Parteien hätten entschieden, dass sie die Anmeldung zurückziehen und einen neuen Antrag auf ein beschleunigtes Prüfungsverfahren einreichen werden. Man wolle weitere Gespräche mit der Behörde führen, hieß es weiter.

Biotest ist ein Hersteller von Blutplasma. Das Unternehmen hatte sich im April mit der Investmentgruppe Creat auf eine Übernahme geeinigt./kro/stk

ISIN DE0005227235 DE0005227201

