Mutares setzt Wachstumskurs weiter fort

DGAP-News: mutares AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung Mutares setzt Wachstumskurs weiter fort 07.11.2017 / 07:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die Mutares-Gruppe (ISIN: DE000A0SMSH2) konnte ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten in 2017 weiter fortsetzen. Der Umsatz stieg deutlich um 42 Prozent auf EUR 668,6 Mio. und das operative Ergebnis (EBITDA) konnte um 75 Prozent auf EUR 17,9 Mio. gesteigert werden. Das starke Ergebnis spiegelt sich in einem abermaligen Anstieg des NAV auf EUR 322,0 Mio. wider.

Die Mutares-Gruppe konnte ihren Umsatz in den ersten neun Monaten in 2017 deutlich um 42 Prozent auf EUR 668,6 Mio. (Vorjahr: EUR 470,3 Mio.) steigern. Neben dem Wachstum aus neu erworbenen Beteiligungen war vor allem das starke organische Wachstum bei Zanders und Elastomer Solutions der Haupttreiber hierfür.

Das operative Ergebnis (EBITDA) belief sich auf EUR 17,9 Mio. (Vorjahr: EUR 10,2 Mio.) und hat sich somit um 75 Prozent verbessert. Hervorzuheben sind signifikante Ergebnisverbesserungen bei Zanders, Elastomer Solutions und A+F.

NAV zum 30.09.2017

Seit Jahresanfang konnte der NAV von EUR 307,9 Mio. um 4,6 Prozent auf EUR 322,0 Mio. gesteigert werden. Der Vorstand rechnet mit einem weiteren Anstieg im vierten Quartal.

Segment in EUR Mio. Automotive 149,0 Engineering & Technology 62,4

Construction & Infrastructure 43,0

Wood & Paper 40,5 Consumer Goods & Logistics 12,0 Cash at Holding 15,1 Gesamt 322,0

Haupttreiber für die positive Entwicklung des NAV waren die voranschreitende Integration der STS-Gruppe und die dadurch gehobenen Synergien sowie die erreichten Meilensteine bei der Repositionierung von Balcke-Dürr.

Unternehmensprofil der Mutares AG

Die Mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives Verbesserungspotenzial besitzen. Mutares unterstützt seine Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares AG Soh-Pih Mariette Nikolai

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 9292776-0 Fax +49 89 9292776-22 ir@mutares.de www.mutares.de

07.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A0SMSH2 WKN: A0SMSH

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

625747 07.11.2017

ISIN DE000A0SMSH2

AXC0040 2017-11-07/07:46