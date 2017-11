NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach abgebrochenen Verhandlungen der Tochter T-Mobile US mit Sprint über eine Fusion auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Dies sei zwar negativ, allerdings sei nun die Aussicht auf einen Aktienrückkauf von T-Mobile US ein Kaufgrund für die Papiere, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Die Mobilfunktochter in den USA könne von 2018 bis 2022 bis zu 77 Prozent ihrer gegenwärtigen Marktkapitalisierung in Aktien zurückkaufen./bek/jha/

Datum der Analyse: 07.11.2017

ISIN DE0005557508

AXC0059 2017-11-07/08:23