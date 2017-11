Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Shell B von 2550 auf 2650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Profil von Chancen und Risiken sei im Ölsektor weiterhin positiv, schrieb Analyst Gordon Gray in einer Branchenstudie vom Dienstag. Bei Shell bleibe er bei seiner Kaufempfehlung, weil die Titel gegenüber dem engsten Wettbewerber ExxonMobil nicht so hoch bewertet seien. Das Aufwärtspotenzial sei aber nicht so groß wie bei seinen beiden "Top Picks" BP und Total./tih/das Datum der Analyse: 07.11.2017

ISIN: GB00B03MM408