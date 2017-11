Die Mutares-Gruppe (ISIN: DE000A0SMSH2) konnte ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten in 2017 weiter fortsetzen. Der Umsatz stieg deutlich um 42 Prozent auf EUR 668,6 Mio. und das operative Ergebnis (EBITDA) konnte um 75 Prozent auf EUR 17,9 Mio. gesteigert werden. Das starke Ergebnis spiegelt sich in einem abermaligen Anstieg des NAV auf EUR 322,0 Mio. wider.

