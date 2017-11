Zürich (awp) - Die Aktien von Adecco sind am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Für manche Analysten sind die am Morgen vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal eine leise Enttäuschung. Ein Fragezeichen gibt es ausserdem zum Ausblick auf das Schlussquartal. In der Folge kommt es zu Gewinnmitnahmen. Bis um 9.50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...