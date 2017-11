Liebe Trader,

Am Dienstag hat der der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und ist zu Beginn des Handelstages kurzzeitig eingebrochen. Technisch präsentiert sich Jungheinrich daher leicht angeschlagen, die Aktie tendiert aktuell knapp oberhalb der 50-Tage-Durchschnittslinie und drohte zeitweise sogar darunter einzubrechen. Von den aktuellen Jahreshochs bei 40,80 Euro hat sich die Aktie nämlich schon deutlich entfernt und ist nun im Bereich von 38,67 Euro anzutreffen. Ein Kursrutsch unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 dürfte aber zu weiteren Abgaben auf das Unterstützungsniveau aus der ersten Jahreshälfte abwärts führen. Zunächst einmal sollten jedoch die ersten Handelsstunden nach den Quartalszahlen abgewartet werden, um eine verlässliche Signallage zu erhalten. Positiv zu bewerten bleibt jedoch das rasche Eingreifen der Bullen, die nun einen langen Docht auf der Unterseite etabliert haben.

Long-Chance:

Dreht das Papier von Jungheinrich demnach zur Oberseite ab und erobert sich das Niveau von grob 40,00 Euro zurück, so kann mit einem Kursanstieg der Aktie zunächst an die Jahreshochs von 40,80 Euro gerechnet werden. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau eröffnet schließlich weiteres Kurspotential an 42,88 Euro und wäre auf der Oberseite handelbar. Ein spekulativer Short-Einstieg auf Jungheinrich wird hingegen erst unterhalb der aktuellen Tagestiefs von 37,50 Euro favorisiert und sollte Abgaben auf die Unterstützungszone aus der ersten Jahreshälfte um und 35,69 Euro zur Folge haben. Ein ebenso dynamischer Kursanstieg an 40,00 Euro muss jedoch gleichermaßen einkalkuliert werden, weshalb zunächst noch kleinere Handelspositionen von Vorteil sind.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 39,70 Euro

Kursziel: 40,80 / 42,88 Euro

Stopp: < 37,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,80 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Jungheinrich AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 38,67 Euro; 10:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

