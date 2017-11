Der börsennotierte Technologiekonzern Andritz hat einen Großauftrag in Schweden an Land gezogen. Die Steirer liefern eine neue Eindampfanlage und sind mit dem Umbau der bestehenden Anlage im Zellstoffwerk Iggesund Paperboard beauftragt. Beides soll Ende 2019 abgeschlossen sein, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...