Im aktuellen Anleihen-Barometer zur 4,25%-Hybrid-Anleihe der BayWa AG (WKN A2GSM1) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "durchschnittlich attraktiv" (3 von 5 möglichen Sternen) zu bewerten.

Die BayWa AG sei laut den Analysten durch eine solide, aber branchentypisch margenschwache Umsatzbasis aus den drei Hauptsegmenten Agrar, Energie und Bau gekennzeichnet. Ein stark diversifizierter Finanzierungsmix und ein hoher operativer Cashflow gewähren dabei den Kapitaldienst. In Verbindung mit der Rendite von 2,83% p.a. (Kurs von 106,14% am 06.10.2017 mit Berechnung bis zum ersten Rückzahlungstag am 11.10.2022) wird die BayWa-Anleihe von den Analysten daher insgesamt mit 3 von 5 möglichen Sternen bewertet.

BayWa-Hybrid-Anleihe

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2017 emittierte Hybrid-Anleihe der BayWa AG ist mit einem Zinskupon von 4,25% p.a. (Zinszahlung jährlich am 11.10.) und einer unendlichen Laufzeit ausgestattet. Der erste Rückzahlungstag ist auf den 11.10.2022 festgelegt. Ab diesem Tag wird die Anleihe variabel mit 9,136% p.a. verzinst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...