Die Investmentbank Oddo BHF hat Bet-at-home nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Das dritte Quartal des Wettanbieters habe den Markt wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, was die Dividendenankündigung nicht habe kompensieren können, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Dienstag. So lange die Geschäfte in Polen ein unsicheres Risiko blieben, sehe er nur begrenzt weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie./gl/stk Datum der Analyse: 07.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0085 2017-11-07/12:48

ISIN: DE000A0DNAY5