Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vossloh von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 53 Euro gesenkt. Für eine Margenerholung müsste der Umsatz des Verkehrstechnikkonzerns steigen, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Dienstag. Er fürchtet aber, dass Vossloh in seinen Endmärkten und insbesondere in den USA 2018 kein Wachstum schafft. Da zudem in China ein schwächeres Jahr drohe, sehe er keinen Grund mehr, die Aktie zu kaufen./gl/stb Datum der Analyse: 07.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0103 2017-11-07/13:07

ISIN: DE0007667107