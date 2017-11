Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen für das dritte Quartal von 83 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im Gegensatz zur weit verbreiteten Skepsis am Markt halte er an seiner optimistischen Haltung gegenüber dem Modekonzern fest, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer Studie vom Dienstag. Der positive Effekt diverser strategischer Maßnahmen auf die zukünftige Profitabilität werde unterschätzt./tih/gl Datum der Analyse: 07.11.2017

