Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) prognostiziert für das Jahr 2018 eine Steigerung des FFO um 13 Prozent auf 135-137 Mio. Euro (0,93 Euro je Aktie) und der Dividende um 11 Prozent auf 0,70 Euro je Aktie, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Für 2017 sind 0,62 Euro als Dividende geplant. Die nächste Hauptversammlung findet am 23.05.2018 in Hamburg statt. ...

