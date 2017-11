Schaltbau Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 07.11.2017 / 14:03 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Bezugnehmend auf die Stimmrechtsmitteilungen nach §§ 21, 22 WpHG (Datum der Schwellenberührung: 3. November 2017) haben uns

1. Luxunion S. A., Foyer Finance S. A. und Luxempart S. A., Leudelange, Luxemburg,

2. Stichting Administratiekantoor Monolith und Monolith Duitsland B. V., Amsterdam, Niederlande,

3. Hans-Jakob Zimmermann, Essen, 4. Dr. Johannes Zimmermann, Düsseldorf, 5. Coleano-GbR und Coleano Vermögensverwaltungs GmbH, Düsseldorf, und 6. Elrena GmbH, Basel, Schweiz,

gemäß § 27a Abs. 1 WpHG Folgendes mitgeteilt:

1. Mit dem Stimmrechtserwerb verfolgte Ziele (§ 27a Abs. 1 Satz 3 WpHG):

a. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele sowie der Erzielung von Handelsgewinnen. b. Die Mitteilenden streben gegenwärtig nicht an, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte zu erlangen. c. Die Mitteilenden streben eine Einflussnahme auf die Besetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane an. d. Die Mitteilenden streben an, Einfluss auf die Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdmittelfinanzierung sowie auf die Dividendenpolitik zu nehmen.

2. Herkunft der verwendeten Mittel (§ 27a Abs. 1 Satz 4 WpHG): Die Stimmrechte werden den Mitteilenden wechselseitig wegen eines abgestimmten Verhaltens der Mitteilenden Luxempart S. A., Monolith Duitsland B. V., Hans-Jakob Zimmermann, Dr. Johannes Zimmermann, Coleano Vermögensverwaltungs GmbH und Elrena GmbH nach § 22 Abs. 1 und Abs. 2 WpHG zugerechnet. Das Überschreiten der Meldeschwellen von 10, 15, 20 und 25 Prozent erfolgt mithin durch Zurechnung von Altbeständen und nicht unter Einsatz von Eigen- oder Fremdmitteln.

07.11.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 81829 München Deutschland Internet: www.schaltbau.de

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

625633 07.11.2017

ISIN DE0007170300

AXC0205 2017-11-07/14:03