Lufthansa - jetzt 7,25 % p.a. sichern!

Die Lufthansa-Aktie sieht aus, als wäre sie in einen Steigflug übergegangen. Investoren honorieren, dass das Geschäft in einem sich aufhellenden Branchenumfeld kräftig brummt.



Die Lufthansa hat bereits im vergangenen Quartal von höheren Ticketpreisen und einem guten Frachtgeschäft profitiert und ein kräftiges Umsatzplus gemeldet. Dazu trug auch die Übernahme von Brussels Airlines bei. Die Durchschnittserlöse - praktisch ein Maß für die Ticketpreise - waren währungsbereinigt um 4,5 Prozent gestiegen. Vorstandschef Carsten Spohr geht nach dieser Entwicklung auch für das vierte Quartal von höheren Durchschnittserlösen aus. Bislang hatte er einen Rückgang prognostiziert. Die Billigtochter Eurowings fliegt ebenfalls und dürfte bereits im laufenden Jahr einen operativen Gewinn erwirtschaften - ein Jahr früher als geplant. Spohr will seine Marktstellung ausbauen und im Januar 2018 einen Großteil der Air-Berlin-Flotte übernehmen, vorausgesetzt die EU-Kommission stimmt dem Deal zu.



Für Gegenwind könnte allerdings der zuletzt gestiegene Ölpreis und der gegenüber dem Dollar sinkende Euro sorgen. Durch letzteren verteuert sich der Einkauf von Flugbenzin, der auf Dollar-Basis abgerechnet wird.





Protect-Aktienanleihe Pro auf Deutsche Lufthansa-Aktien - 7,25 % p.a. - WKN: TD99B0



Eine Protect-Aktienanleihe Pro ist ein mit einer festen Laufzeit ausgestattetes Wertpapier. Die Rückzahlung der Protect-Aktienanleihe Pro am 20.11.18 hängt vom Kurs der Deutsche Lufthansa-Aktie ab. Die Protect-Aktienanleihe Pro wird unabhängig vom Kursverlauf der Deutsche Lufthansa-Aktie mit einem Zinssatz von 7,25 % p.a. (pro Jahr) bezogen auf 1.000,00 EUR Nennbetrag verzinst. Die Zinsen werden am 20.11.18 gezahlt. Für die Rückzahlung der Protect-Aktienanleihe Pro am 20.11.18 gibt es zwei Möglichkeiten. Die folgenden Angaben beziehen sich auf 1.000,00 EUR Nennbetrag.



1. 1.000 Euro zurückgezahlt: Liegt der maßgebliche Kurs der Deutsche Lufthansa-Aktie am 13.11.18 über der Barriere, erhält der Anleger 1.000,00 EUR. Die Barriere entspricht 85,00 % des Schlusskurses des Basiswerts am 13.11.17.



2. Lufthansa-Aktien geliefert:Liegt der maßgebliche Kurs der Deutsche Lufthansa-Aktie am 13.11.18 auf oder unter der Barriere, erhält der Anleger Deutsche Lufthansa-Aktien. Die Anzahl der Aktien wird durch das Bezugsverhältnis bestimmt. Bruchteile von Deutsche Lufthansa-Aktien werden nicht geliefert, sondern als Ausgleichsbetrag gezahlt.







Bitte beachten Sie: Protect-Aktienanleihen Pro notieren normalerweise nicht in Euro, sondern in Prozent (z. B. 100,00 %) bezogen auf den Nennbetrag. Beim Erwerb der Protect-Aktienanleihe Pro nach Beginn des Zinslaufs muss der Anleger zusätzlich aufgelaufene Stückzinsen entrichten. Die Zinsen für die gesamte Laufzeit der Protect-Aktienanleihe Pro werden am 20.11.18 durch den Emittenten an den Anleger gezahlt und beinhalten die gezahlten Stückzinsen. Der Anleger hat keinen Anspruch auf Dividendenzahlungen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden.



Quelle: HSBC





