Die Walt Disney-Aktie legte schon gestern mit einem Plus von über zwei Prozent eine sehenswerte Vorstellung hin und könnte auch in den kommenden Tagen die Fantasie der Börsianer beflügeln. Zum einen heizen Gerüchte um eine mögliche Teil-Fusion zwischen Disney und dem Konkurrenten 21st Century Fox die Aktienkurse beider Filmstudios an, zum anderen präsentieren beide Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...