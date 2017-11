FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Rheinmetall -Aktien haben am Dienstag nach der Vorlage von Zahlen und einer Kaufempfehlung des Investmenthauses Oddo BHF ein Rekordhoch bei 105,65 Euro erklommen. Am Nachmittag zählten sie mit einem Plus von noch 2,33 Prozent auf 105,50 Euro zu den Favoriten im MDax . Der Rüstungskonzern und Autozulieferer hatte die Erwartungen im dritten Quartal mit seinem operativen Gewinn übertroffen.

Zudem sieht Analyst Harald Eggeling von Oddo BHF mittlerweile ausreichend Gründe, die für die Aktie sprechen und stufte sie von "Neutral" auf "Buy" hoch. Er hob das Kursziel von 64 auf 122 Euro an. Er geht davon aus, dass Rheinmetall sein Automobilgeschäft erfolgreich an die neue Elektromobilität anpassen wird. Ein damit einhergehender Margenrückgang in dieser Sparte dürfte durch einen Gewinnanstieg in der Rüstungssparte mehr als ausgeglichen werden./mis/jha/

