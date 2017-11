Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon hat Steuererklärungen verspätet abgegeben und wehrt sich gegen den Vorwurf der Steuerhinterziehung. Wir erklären, welche Fristen bei der Steuer zu beachten sind.

Ab dem nächsten Steuerjahr bekommen Privatleute mehr Zeit für ihre Steuererklärung. Wer die Formulare für das Jahr 2018 selbst ausfüllt, darf sich dafür zwei Monate mehr Zeit lassen als bisher. Statt dem 31. Mai wird der 31. Juli 2019 der Stichtag sein, bis zu dem die Unterlagen beim Finanzamt sein müssen - wenn ein Steuerberater hilft, bleibt sogar bis zum 2. März 2020 Zeit.

Doch auch diese Neuerung hätte Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon nicht geholfen. Die Staatsanwaltschaft München hat einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung erlassen. Grund ist die verspätete Abgabe seiner Steuererklärungen für die Jahre 2012, 2013 und 2014. Fahrenschon bestätigte dem Handelsblatt am Dienstag den Vorgang, doch gegen den Vorwurf der Steuerhinterziehung wehrt er sich.

Für das laufende Steuerjahr 2017 gelten noch die bisher üblichen Fristen. Die ausgefüllten Steuerformulare will das Finanzamt schon am 31. Mai haben. Wer die Frist partout nicht schafft, kann einen Antrag auf Fristverlängerung stellen. Das kann formlos mit einem kurzen Anruf beim zuständigen Sachbearbeiter erledigt werden und die Behörden geben sich in der Regel kulant. Als unproblematisch gilt eine Bitte um vier bis acht Wochen Verlängerung, denn rund um den offiziellen Abgabetermin stapeln sich in den Finanzämtern sowieso ...

