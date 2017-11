Kaufangebot - die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE bietet einen Kaufpreis in Höhe von jeweils 16,50% "flat" je Anleihe der Smart Solutions Holding GmbH (WKN A1X3MS) im Nominalwert von 1.000 Euro. Das Kaufangebot (Barangebot) ist auf ein Volumen von 2,0 Millionen Euro beschränkt. Unterbreitet wurde das freiwillige öffentliche Kaufangebot an die Anleihengläubiger der Smart Solutions Holding GmbH am 03.11.2017 im Bundesanzeiger.

INFO: Die Angebotsunterlagen können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...