FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ABBVIE INC. DL-,01 4AB US00287Y1091
START PRETRADING: 07.11.2017 16:22 CET
START RESTART AUCTION: 16:22 CET
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 16:25 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ABBVIE INC. DL-,01 4AB US00287Y1091
START PRETRADING: 07.11.2017 16:22 CET
START RESTART AUCTION: 16:22 CET
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 16:25 CET