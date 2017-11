Unterschleissheim (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fielmann (ISIN DE0005772206/ WKN 577220) auf "hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen.Unter anderem aus Bewertungsgründen halte er an seinem aktuellen Votum für die Aktien der Optikerkette fest, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Freitag. Zudem könnte sich das Wachstum des Unternehmens im vierten Quartal abschwächen. Bosse senkte seine Prognosen für den Umsatz und den Vorsteuergewinn in diesem Jahr./la/stb Datum der Analyse: 07.11.2017

