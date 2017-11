Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA53680Q1081 Lithium Americas Corp. 07.11.2017 CA53680Q2071 Lithium Americas Corp. 08.11.2017 Tausch 5:1

CA10568B3065 Quantum Cobalt Corp. 07.11.2017 CA74766R1091 Quantum Cobalt Corp. 08.11.2017 Tausch 1:1

KYG980891082 Sanai Health Industry Group Co. Ltd. 07.11.2017 KYG7785S1075 Sanai Health Industry Group Co. Ltd. 08.11.2017 Tausch 1:1

CA1353721006 MPX Bioceutical Corp. 07.11.2017 CA5534431021 MPX Bioceutical Corp. 08.11.2017 Tausch 1:1

CA3719373019 Intercontinental Gold and Metals Ltd. 07.11.2017 CA4585711068 Intercontinental Gold and Metals Ltd. 08.11.2017 Tausch 1:1