Der Interxion-Campus in Frankfurt ist ab sofort Oracle FastConnect-Standort und bietet europäischen Unternehmen zuverlässigen Zugriff auf die Oracle Cloud Infrastructure.

INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), ein führender Anbieter von Carrier- und Cloud-neutralen Colocation-Diensten für Colocation-Rechenzentren in Europa, gab heute bekannt, dass der Zugriff auf die Oracle Cloud Infrastructure nun in ganz Europa über Cloud Connect, die Cloud-Interconnection-Plattform von Interxion, verfügbar ist. Mit diesem Angebot bietet Interxion Unternehmen einen zuverlässigen und latenzarmen Zugriff auf Oracle Cloud-Lösungen beim Aufbau ihrer Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.

"Unsere jüngste IDC-Studie "The Digital Enterprise" zeigt, dass 53 der europäischen Unternehmen derzeit eine hybride Cloud-Lösung nutzen oder deren Aufbau planen", so Vincent in't Veld, VP Platforms bei Interxion. "Wir haben die ideale Umgebung für den Aufbau und Betrieb solcher Lösungen geschaffen, und jetzt können Kunden alle Vorteile der Oracle Cloud Infrastructure nutzen, indem sie vorhersagbare und leistungsfähige Verbindungen in die Cloud-Services von Oracle integrieren. Dazu gehören Oracles Software-Lösungen für Unternehmensanalyse, Marketing und Ressourcenmanagement sowie PaaS-Lösungen für die App-Entwicklung und viele andere mehr."

Die Niederlassung von Interxion in Frankfurt ist jetzt ein Oracle Cloud Infrastructure FastConnect-Standort, der dedizierten und privaten Zugriff auf Oracle Cloud ermöglicht. Kunden, die ihre Netzwerkumgebungen und privaten IT-Umgebungen in einem beliebigen Interxion-Rechenzentrum in ganz Europa unterbringen, können jetzt über Cloud Connect auf diesen Service zugreifen.

"Kunden benötigen für hohe Auslastungen und anspruchsvolle Anwendungen eine nahtlose Verbindung von ihren Rechenzentren und Netzwerken zu Oracle Cloud", erläuterte Don Johnson, Senior Vice President Product Development, Oracle Cloud Infrastructure. "Mit dem FastConnect Service von Interxion in Frankfurt können Kunden die dedizierten und privaten Verbindungen bereitstellen, die sie heute benötigen und bei wachsenden Geschäftsanforderungen wachsen diese einfach mit."

Über Interxion

Interxion (NYSE:INXN) ist ein führender europäischer Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrumsdienstleistungen für Colocation und betreibt insgesamt 48 Rechenzentren in 11 europäischen Ländern. Interxions energieeffiziente Rechenzentren sind in einem standardisierten Design errichtet und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit zum Betrieb geschäftskritischer Anwendungen.

Durch den Zugang zu mehr als 600 Connectivity-Anbietern, 21 europäischen Internetaustauschknoten und den führenden Cloud- und Media-Plattformen an seinen Standorten hat Interxion Hubs für Cloud, Content, Finance und Connectivity geschaffen, welche die Etablierung von Ökosystemen für Branchen-Cluster nachhaltig fördern. Weitere Informationen über Interxion finden Sie unter www.interxion.com.

Über Oracle

Die Oracle Cloud bietet komplette SaaS-Anwendungspakete für ERP, HCM und CX sowie erstklassige, datenbankbasierte Platform as a Service (PaaS)- und Infrastructure as a Service (IaaS)-Leistungen von Rechenzentren in ganz Amerika, Europa und Asien aus. Weitere Informationen zu Oracle (NYSE:ORCL) finden Sie unter oracle.com.

Warenzeichen

Oracle und Java sind eingetragene Warenzeichen von Oracle und/oder seinen Tochtergesellschaften.

