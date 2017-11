Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S -0,26% auf 20,785, davor 10 Tage im Plus (23,83% Zuwachs von 16,83 auf 20,84), Wiener Privatbank +0,55% auf 13,69, davor 5 Tage im Minus (-10,57% Verlust von 15,22 auf 13,62), Palfinger -2,15% auf 39,09, davor 3 Tage im Plus (5,13% Zuwachs von 38 auf 39,95), Valneva -1,01% auf 2,757, davor 3 Tage im Plus (1,64% Zuwachs von 2,74 auf 2,79), Österreichische Post +0,41% auf 38,005, davor 3 Tage im Minus (-0,81% Verlust von 38,16 auf 37,85), Flughafen Wien +1,13% auf 33,505, davor 3 Tage im Minus (-4,17% Verlust von 34,57 auf 33,13). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Porr 26,99 (MA100: 26,84, xU, davor 223 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Polytec...

