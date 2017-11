Die Analysten von Warburg Research haben ihre Empfehlung "buy" und ihr Kursziel von 54 Euro für die Andritz-Aktie in Reaktion auf die Drittquartalszahlen des Anlagenbauers bestätigt.

Die Analysten verstehen zwar die Enttäuschung der Anleger über den Auftragseingang, waren aber positiv überrascht über die Margen-Entwicklung im dritten Quartal. Die Aktie ist zudem attraktiv bewertet, schreibt der Warburg-Analyst Arash Roshan Zamir.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 der Andritz prognostizieren die Warburg-Analysten einen Gewinn von 2,68 Euro je Aktie. Die Prognosen für die Folgejahre liegen bei 2,87 (2018) und 3,03 (2019) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,49 (2017), 1,60 (2018) und 1,67 (2019) Euro je Aktie erwartet.

Am Dienstag schlossen Andritz an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 46,99 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

ISIN: AT0000730007