Aixtron AG: Am Ende der Fahnenstange!

Seit dem Jahr 2000 bewegt sich die Aktie der Aixtron AG in einem großen Triangle (rot: A-B-C-D-E) seitwärts. Die Amplituden nehmen sich dabei extrem aus, wie der obere Chart es eindrucksvoll aufzeigt. Der Abverkauf von 80 € bis 2.50 € ist schon eine deutliche Ansage, aber laut dem Elliott-Wellen-Regelwerk keine Anomalie. Ganz im Gegenteil formt sich das Triangle besonders schön aus. An dieser Stelle will ich nicht weiter darauf eingehen, doch sind die Wellen (B; C und D) nahezu idealtypisch für eine derartige Konstellation. Momentan wird die finale Welle (E) ausgeformt. Eine Welle (E) läuft in den seltensten Fällen bis zur Trianglelinie; endet für gewöhnlich deutlich vorher.

Und da ist es schon bezeichnend, daß das 0.62 Retracement bei 14.61 € nicht mittels Schlußkurs überwunden wurde. Jedenfalls nicht im ersten Anlauf. Dabei ist der Lauf bis zum untergeordneten 1.00 Retracement (15.17 €) absolut keine Utopie, doch wesentlich höher steigt die Aktie nicht. Maximal kann der Höhenflug bis zur 2.62 Barriere bei 19.04 € verlaufen, ohne dabei regelverletzend in Erscheinung zu treten. Zu beachten ist auch der punktgenaue Anlauf auf der Zeitachse, wie das oberhalb liegende Zeitlineal es aufzeigt.

Der sich ultimativ an Welle (E) Thrust (1-2-3-4-5) verläuft in aller Regel sehr dynamisch und setzt die Notierung wieder deutlich unter Druck. Mit Bruch der Unterstützung bei 3.2062 € (0.62 Retracement) nimmt der Thrust seinen Lauf und wird in der ersten Phase bis zur 1.00-Linie bei 1.2522 € verlaufen.

Für den etwas kurzfristigeren Bereich wird mit Unterschreiten des 0.62 Retracements (aktuell 8.9936 €) ein ernsthaftes Signal geliefert. Dieser Schritt ist als Abschluß von (E) anzusehen und läßt in der Folge die Aktie, bis zur 0.76 Unterstützung (grün 4.3946 €) fallen. Wobei bereits der Bruch der 0.24-Unterstützung bei 12.17 € ein erster Schuß vor den Bug ist.

Um sich in signifikant besseres Fahrwasser zu manövrieren, müßte sich die Aktie zu einem Sprung über die große 1.00 Barriere bei 39.64 € (rote Linie im oberen Chart) hi9nreißen lassen. Sehr realistisch ist das Eintreten dieses Schrittes nicht; um es vorsichtig auszudrücken.

Fazit:

Die Aktie von Aixtron befindet sich seit fast 20 Jahren in einer ausgewachsenen Korrektur und wird diesen Zustand auch auf absehbare Zeit nicht verändern können. Anzeichen, deren Interpretationen auf eine nachhaltige Verbesserung der Großwetterlage schließen lassen würden, kann ich dem Chartverlauf momentan nicht ablesen. Für fast alle Zeitebenen sind Verkaufssignale wesentlich realistischer als ihre positiven Gegenüber. Daher sollte die Aixtron AG mit Argusaugen betrachtet werden.

Henrik Becker

info@neo-wave.de