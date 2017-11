von S. Parplies und C. Platt, Euro am Sonntag Eine fast schon unheimliche Erfolgsserie: Seit über acht Jahren steigen die Aktienkurse. Rücksetzer haben sich stets als Kaufgelegenheit entpuppt. Seit dem Tiefpunkt im Frühjahr 2009 hat der DAX seinen Wert mehr als verdreifacht. Aber anders als in der Kursrally vor der Jahrtausendwende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...