FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 09.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.11.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10

BSU XFRA US0556221044 BP PLC ADR/6 DL -,25

3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST

N4S XFRA NL0000288876 EUROCOMM.PR. CERT.10EO-50

MV9 XFRA MXP001691213 AMERICA MOVIL L

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

RSX XFRA AU000000SUR7 SUN RES NL