Die Yokogawa Electric Corporation hat ein neues Konzept für die industrielle Automatisierungs- und Steuerungstechnik entwickelt: Synaptic Business AutomationTM bringt die Verpflichtung des Unternehmens zum Ausdruck, mit seinen Kunden zusammenzuarbeiten, um deren Wertschöpfung zu erhalten. Basierend auf den im Synaptic Business Automation-Konzept formulierten Idealen wird Yokogawa Unternehmen helfen, ihre Geschäftsabläufe umzustrukturieren und zu optimieren.

Ein genauerer Blick auf Synaptic Business Automation

Hersteller sehen sich heute einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber, die von volatilen Preisveränderungen bei Rohöl und anderen Rohstoffen über die Verschärfung von Umwelt- und Sicherheitsvorschriften bis hin zu strukturellen Veränderungen in ihren Branchen reichen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie sich schnell an Veränderungen anpassen können.

Um Unternehmen bei der Bewältigung solcher Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Yokogawa eine Unternehmensvision, in der es heißt: "Durch ‚Process Co-Innovation' schafft Yokogawa gemeinsam mit seinen Kunden Mehrwert für eine bessere Zukunft". Wir helfen Unternehmen dabei, Effizienz und Rentabilität zu verbessern, indem wir ihre verschiedenen Geschäftseinheiten dazu bringen, effektiver zusammenzuarbeiten und Hindernisse zu beseitigen, die den Informations- und Warenfluss in der gesamten Lieferkette und zwischen Unternehmen behindern.

Mit dem "Internet of Things" gewinnt die Digitalisierung von Prozessen zunehmend an Bedeutung, wobei der Einsatz großer Datenmengen und künstlicher Intelligenz wertvolle Erkenntnisse für unternehmerische Entscheidungen liefert. Das Synaptic Business Automation-Konzept bringt Yokogawas Engagement für den Einsatz der neuesten Informationstechnologien zum Ausdruck, ebenso wie seine jahrzehntelange Erfahrung mit Anlagenmanagement und industriellen Prozessen, sein Portfolio an Automatisierungslösungen und sein Beratungs-Know-how. Damit will Yokogawa seine Kunden bei der Transformation ihres Geschäfts unterstützen.

Das Synaptic Business Automation-Konzept verdankt seinen Namen der Synapse, einer Struktur im Nervensystem, die bei der Übertragung von Signalen an andere Teile des menschlichen Körpers eine wichtige Rolle spielt. Synaptic Business Automation bringt den idealen Zustand für ein Unternehmen zum Ausdruck, in dem die Synthese von Daten, Systemen, Organisationen, Wissen und Lieferketten einen Mehrwert schafft und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Die verknüpften Daten zu Produktionsprozessen, Betriebsabläufen, Personal und Lieferketten können organisiert, integriert, gesteuert, gegliedert und analysiert werden, um fundierte Entscheidungen auf verschiedenen Organisationsebenen zu treffen von der Außentätigkeit bis zur Unternehmensführung.

Wie Synaptic Business Automation für Yokogawas Kunden unternehmerischen Mehrwert schafft:

Resilienter Betrieb

Flexiblere Anpassung an Veränderungen in Bereichen wie Gesundheit, Sicherheit, Arbeits- und Umweltschutz (HSSE), Organisationsoptimierung und Compliance und damit höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen Produktionsoptimierung

Optimierung der Gesamtausgaben (TOTEX) bestehend aus Investitionsausgaben (CAPEX) und laufenden Betriebsausgaben (OPEX) über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg und Verbesserung der Anlagenzuverlässigkeit. Darüber hinaus lassen sich durch die Lösung von Problemen und die Optimierung von Abläufen entlang einer Lieferkette direkt Werte schaffen und dadurch die Produktivität und Rentabilität steigern. Geschäftsinnovation

Enge Zusammenarbeit mit den Kunden, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die die Fertigungsprozesse fördern indem sie beispielsweise Cloud-basierte Services bereitstellen, die die Zusammenarbeit mit ihren Kunden und Lieferanten verbessern und umweltfreundliche Herstellungsverfahren einführen, die für eine nachhaltige Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind.

Yokogawa verfügt über langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Operational Technology (OT). Durch die Kombination von fundierten Kenntnissen des Anlagenmanagements, der Betriebsabläufe, der Branchen und Prozessen, des Portfolios an Automatisierungs- und anderen IT-Lösungen sowie der Beratungskompetenz, ist das Unternehmen bestens positioniert, um neue Werte zu schaffen.

Über Yokogawa

Yokogawa unterhält ein weltweites Netzwerk von 113 Unternehmen an Standorten in 60 Ländern. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung 1915 auf zukunftsweisende Forschung und innovative Produkte spezialisiert. Industrielle Automatisierung, Test- und Messausrüstung sowie innovative Nischen-Produkte wie z.B. für die Gesundheits- und Luftfahrttechnologie sind die Hauptgeschäftsfelder von Yokogawa. Die wichtigsten Zielmärkte der industriellen Automatisierung sind die Öl- und Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie, die Energieindustrie, die Eisen- und Stahlindustrie, die Zellstoff- und Papierindustrie sowie die Lebensmittelindustrie.

Etwa 200 Mitarbeiter der europäischen Yokogawa-Organisation sind an verschiedenen Produktions- und Vertriebsstandorten in Deutschland und am Sitz der Yokogawa Deutschland GmbH in Ratingen beschäftigt; mehr als 70 Automatisierungs-, Elektrotechnik- und Verfahrensingenieure arbeiten bei Yokogawa Deutschland an der Konzeption, Planung und Umsetzung von Automatisierungslösungen. In Europa besitzt Yokogawa einen eigenen Vertrieb sowie eigene Service- und Engineering-Organisationen. Yokogawa Europe B.V. wurde 1982 als Zentrale für Europa in Amersfoort, NL, gegründet.

Weitere Informationen zu Yokogawa finden Sie unter http://www.yokogawa.com/de/.

