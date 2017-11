München - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN DE000A2AA204/ WKN A2AA20) hat eine Corporate News veröffentlicht, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Treuhänderin hat gestern eine weitere Ausschüttung gemäß Insolvenzplan an Gläubiger der DF Deutsche Forfait AG ("DF AG"), darunter auch die Anleihegläubiger, vorgenommen. Dabei handelt es sich um eine ergänzende Auszahlung des anteiligen Zinsbetrags zur ersten Ausschüttung, die im Juli 2017 erfolgte. Die damalige Auszahlung ergab eine Quote von 2,65% auf den Nominalbetrag der Anleihe. Die jetzige Auszahlung entspricht der gleichen Quote (2,65%) auf den angemeldeten Zinsanteil und damit lediglich einem geringen absoluten Betrag.

