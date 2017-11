Golden Ridge Resources (WKN: A2H6QS) war bis heute nur eingefleischten Spezialisten der Rohstoffszene ein Begriff (und natürlich Goldherz-Report-Lesern). Nach den heute veröffentlichten, überraschend gut ausgefallenen Bohrresultaten ändert sich das jetzt schlagartig. Die Aktie ist insbesondere für Trader hochattraktiv.

Golden Ridge Resources sicherte sich in den letzten Monaten mit dem Hank Gold- & Silberprojekt ein außergewöhnlich starkes Explorationsprojekt. Das Projekt liegt rund 70 Kilometer nördlich der Stadt Stewart in British Columbia, inmitten des als Golden Triangle bekannten Goldgebietes, wo schon zahlreiche Explorer und Minen ihre Zelte aufgestellt haben.

Bohrergebnisse ein überraschender Glückstreffer

Heute früh veröffentlichte das Unternehmen seine Bohrergebnisse des am 24. Oktober abgeschlossenen Bohrprogramms und die ersten beiden Bohrlöcher waren hinsichtlich der Goldgehalte und Abschnittslängen ein Volltreffer.

Mit guten Bohrergebnissen hätte man wahrscheinlich rechnen dürfen. Doch hatte man nicht zwangsläufig so gute Daten an multiplen Metallen wie Gold, Silber, Blei und Zink von der Lower Alteration Zone erwarten können.

Wegen dieser starken Resultate haben wir ad-hoc beschlossen, die Aktie auch SD-Lesern vorzustellen.

Bohrloch HNK-17-001 brachte ein Intervall von 4 Metern mit hervorragenden 24 Gramm pro Tonne Gehalt Goldäquivalent, mit starken 20 g/t Gold sowie 194 g/t Silber sowie 0,77% Blei und 1,97% Zink.

CEO Michael Blady kommentierte:

Die ersten Ergebnisse des Bohrprogramms 2017 sind für unser Unternehmen äußerst vielversprechend. Sie bestätigen die hochgradige polymetallische Natur der Lower Alteration Zone (LAZ) sowie das Ausmaß dieser Mineralisierung in der Tiefe. Die LAZ wurde in Vergangenheit nur begrenzt erkundet, nur 15% der historischen Löcher wurden dort gebohrt. Mit nur 13 Bohrlöchern, die in unserem ersten Bohrprogramm auf die LAZ abzielen, haben wir die Oberfläche bisher nur angekratzt.

Aktionäre können demzufolge mit weiteren Explorationserfolgen rechnen, wenn die Daten der weiteren 10 Bohrlöcher vorliegen und sobald neue Bohrungen gesetzt werden.

Spannung garantiert

Eine vergleichbare Blaupause liefert ...

